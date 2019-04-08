انت الان تتابع تفاصيل خبر قوات "الوفاق" تستعيد السيطرة على مطار طرابلس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 03:49 مساءً - أعلنت القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، سيطرتها على مطار العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر عسكري قوله: إن "الكتائب التابعة للوفاق تمكنت اليوم من إعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي بعدما كانت قوات تتبع لحفتر تسيطر عليه طوال المدة الماضية".

في سياق متصل، استهدف طيران حربي يتبع حكومة الوفاق قاعدة الوطية الجوية، الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوب غربي طرابلس.

ولم يصدر عن قوات اللواء المتقاعد تأكيد أو نفي فوري لوقوع الغارة.

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وتبعد القاعدة نحو 130 كم جنوب غربي طرابلس.

وتعتبر "الوطية" القاعدة الجوية الوحيدة التي يسيطر عليها حفتر في الغرب الليبي، وتشير مصادر إلى أنه استخدمها في وقت سابق من أمس الأحد، في تنفيذ غارة على قوات تتبع "الوفاق"، قرب العاصمة.

والخميس، أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، بالتزامن مع تحضيرات الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين يومي 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ودارت اشتباكات أمس الأحد، هي الأعنف منذ بدء العملية بحسب مراقبين، على محورين رئيسين جنوبي العاصمة: الأول هو طريق المطار، والثاني في منطقتي عين زارا ووادي الربيع، وسط كر وفر من الجانبين.