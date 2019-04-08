شكرا لقرائتكم خبر عن 2600 شخص يتقدمون لامتحانات مركز محو الأمية في شبوة والان مع التفاصيل
انطلقت امتحانات محو الامية اليوم الاثنين لكبار السن في مركز محور الامية في شبوة.
ويتقدم للامتحانات ألفين وستمائة وأربعة وتسعين دارس ودارسة في صفوف المتابعة والأول والثاني أساس معظمهم من الأناث التي يبلغ عددهن ألفين وستمائة واثنين وأربعين دارسة في مراكز علي والخير والسنابل التعليمية بمدينة عتق عاصمة المحافظة ومركزي الشبيكة وقوبان التعليميين بضواحي عتق.
و أشاد مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة بالجهود التي بذلها معلموا ومعلمات صفوف محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة خلال العام الدراسي الجاري وتغلبهم على المشاكل والمعوقات التي واجهتهم خلال العام..
داعيا الدارسين في صفوف محو الأمية إلى مواصلة تحصيلهم العلمي في الأعوام الدراسية القادمة والإستفادة من وجود المراكز التعليمية في مواقع سكنهم لتنمية وتطوير قدراتهم التعليمية .
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