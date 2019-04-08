شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول محصول من الخيار للبيوت المحمية بحصوين في المهرة والان مع التفاصيل

اطلع الفريق الوزاري الفني من وزارة الزراعة والرأي، على حجم الأضرار في القطاع الزراعي بمديرية حصوين التي خلفها إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة في أكتوبر الماضي.

واستعرض الفريق دراسات عمل الحواجز والسدود من أجل حماية المساحة الزراعية ذات التربة الخصبة، عمل حلول جذرية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية.

ورافق الفريق الوزاري أثناء نزوله إلى كافة المواقع المتضررة، مدير الزراعة بمحافظة المهرة المهندس سعيد علي القميري، ومدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الأسد ومدير الزراعة في المديرية علي حسن عليان.

Advertisements

ويتكون الفريق الواري الذي يرأسه مدير عام إدارة منشآت الري بوزارة الزراعة المهندس شكري فضل خميس، وعضوية نائب مدير عام مكتب الزراعة ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي في المهرة ومهندسين مختصين.

وفي حصوين أيضا، جرى اليوم تدشين أول محصول من "الخيار" من البيوت المحمية الذي مولها البرنامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن، بحضور مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة المهرة سعيد علي القميري، والمهندس عماد السامعي البرنامج السعودي لتنميه وإعمار اليمن.

وبلغ حجم الحصاد الأول من البيوت المحمية بحصوين من الخيار 140 كيلو غرام.