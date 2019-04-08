شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل المهرة للشؤون الفنية يلتقي مدير عام النقل لمناقشة إحتياجات المكتب والان مع التفاصيل

إلتقى وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، مدير عام مكتب النقل بالمحافظة الأستاذ صالح مغفيق لمناقشة إحتياجات المكتب من تأهيل وتأثيث وذلك في إيطار أهتمام السلطة المحلية بتطوير وتنظيم حركة النقل بالمحافظة باعتبارها نقاط عبور لكثير من المركبات والآليات في خطوط النقل المحلي و الدولي.

وفي اللقاء، اطّلع الوكيل العبودي على أوضاع المكتب والإمكانيات المتوفرة فيه وأهم الاحتياجات التي تقع على عاتق السلطة المحلية التدخل العاجل فيها لمساندة المكتب من القيام بمهامه وواجباته على الوجه الأكمل لما فيه المصلحة العامة.

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ووفق متابعة "اليمن العربي"، أشار الوكيل العبودي الى جهود السلطة المحلية في الأرتقاء بمستوى الخدمات وتنشيط حركة النقل في المحافظة ، مؤكداً اهتمام محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بما يؤهل المحافظة والأتجاه بها نحو البناء والتنمية.

وأثنى الوكيل العبودي بالجهود التي يقوم بها مكتب وزارة النقل لتنسيق العمل مع كافة الجهات ذات الاختصاص ومتابعاتهم الحثيثة من اجل الحفاظ على الأصول الأساسية التابعة لمكتب الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة على مستوى المحافظة ، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والتكاتف في العمل لتفعيل حركة النقل بالمحافظة.

ومن جهتـه ، عبّر مدير عام مكتب النقل بالمحافظة الأستاذ صالح مغفيق عن تقديره لأهتمام ومتابعة محافظ المهرة في تطوير حركة النقل البري والجوي في المحافظة ، منوهاً الى الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.