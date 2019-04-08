شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: المليشيا تجوِّع الشعب اليمني لتحقيق مكاسب سياسية والان مع التفاصيل

قال المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة، إن السعودية والإمارات لهما دور ريادي في العمل الإنساني باليمن. وأضاف، في حديث إلى "سكاي نيوز عربية": السعودية والإمارات تحرصان على وصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق في اليمن. Advertisements ولفت الربيعة إلى أن ميليشيات الحوثي تقوم بتجويع الشعب اليمني لتحقيق مكاسب سياسية. وخصصت السعودية والإمارات اليوم الإثنين، 08/نيسان/2019 200 مليون دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اليمن. وعبر الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز الملك سلمان، قدمت الدولتان وبشكل مستمر مساعدات للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات المحررة والخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

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