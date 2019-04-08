شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تؤكد استعدادها لتطوير معهد موسيقي في عدن والان مع التفاصيل
قال وزير الثقافة مروان دماج، أن الوزارة على استعدادها تقديم الإمكانيات لتطوير معهد جميل غانم للفنون والموسيقى، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية فيه لضمان مخرجات فاعلة تساهم في رفد الحياة الفنية والثقافية بالمواهب الشابة.
وذكر وزير الثقافة خلال لقائه ، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن ،قيادة معهد جميل غانم للفنون ،على أهمية بذل المزيد من الجهود والحرص على تطوير المعهد..مؤكدا أن المسؤولية تكاملية بين إدارة المعهد ومختلف الاقسام .
وناقش الوزير دماج، خلال اللقاء ، عددا من القضايا الخاصة بتطوير العملية التعليمية بالمعهد وتوفير المستلزمات الضرورية ومنها متطلبات القسم الداخلي الذي يضم طلاب المعهد الوافدين من عدة محافظات.
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