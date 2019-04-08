شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستهدفون العمالقة في الدريهمي ومشارف مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

استهدفت جماعة الحوثي الإرهابية مواقع تابعة لقوات ألوية العمالقة والقوات المشتركة في الدريهمي وعلى مشارف مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة. وبحسب مصادر "اليمن العربي"، تركز الإستهداف الحوثي على المواقع في شرق مديرية الدريهمي وشرق مدينة الصالح في محافظة الحديدة. Advertisements واستخدمت مليشيا الحوثي الأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 والأسلحة 14.5 أثناء عملية الإستهداف المباشر للمواقع. في ذات السياق تمكنت الفرق الهندسية التابعة لقوات ألوية العمالقة من تفكيك عبوات ناسفة كانت قد زرعتها المليشيا في وقت سابق بمديرية الدريهمي. هذا الإستهداف المستمر الذي يقوم به الحوثيون في مدينة الحديدة يأتي في سياق التصعيد العسكري المتواصل للمليشيا ، إذ قصفت في وقت سابق من بالمدفعية الثقيلة مواقع العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وشنت هجوماً واسعاً على المواقع أدى إلى إستشهاد 7 جنود من العمالقة وأصيب 17 آخرين.

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