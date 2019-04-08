شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما طلبته روسيا في مجلس الأمن حول ليبيا ورفضته أمريكا والان مع التفاصيل

قالت مصادر إعلامية إن روسيا طلبت في مجلس الأمن إلزام كل الأطراف في ليبيا بوقف القتال. وأضافت المصادر: روسيا طلبت في مجلس الأمن الدولي دعوة كل الأطراف الليبية المسلّحة إلى وقف القتال، وليس فقط قوات حفتر. ولفتت المصادر إلى أن أميركا رفضت المقترح الروسي، فأجهضت موسكو صدور بيان عن المجلس. Advertisements وقالت واشنطن إنها تشعر بقلق عميق من القتال قرب طرابلس وتحضّ على إجراء محادثات لوقف القتال. ميدانيا، أكد متحدث باسم الجيش الوطني أن "العمليات العسكرية للجيش الوطني تجري عبر 7 محاور في طرابلس، في الوقت الذي تحاول فيه جماعات مسلحة مرتبطة بحكومة الوفاق تنفيذ هجمات مضادة "غير مجدية". وأضاف أن "القوات الجوية لأول مرة تشارك في العمليات العسكرية، وقامت بعملية إسناد ناجحة جدا لقواتنا التي تتقدم في طريق المطار".

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