شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يستهدف مواقع للمليشيا في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 08/نيسان/2019 غارات على مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية المدفون بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.. لافتة إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

Advertisements

وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات لقصف جوي منذ العام 2015.