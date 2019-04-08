شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": الولايات المتحدة لا يهمها إلا أمن «إسرائيل» والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن "الولايات المتحدة لا يهمها إلا أمن «إسرائيل».

وأضافت صحيفة" الخليج " الصادرة اليوم الاثنين "ومن أجل ذلك يجب أن تكون القدس عاصمتها، والجولان السوري المحتل تحت سيادتها، والكيان الفلسطيني الذي يتحدثون عنه يجب أن يكون منزوع السلاح من أجل أمن «إسرائيل»، ومنطقة الأغوار سوف تبقى تحت سيطرتها. كذلك يجب أن تبقى «إسرائيل» متفوقة عسكرياً على كل العرب، ويمكن أن ترتكب ما تشاء من المجازر، وتشن ما تريد من الاعتداءات، وتقصف وتدمر في القطاع والضفة طالما أن ذلك يحفظ أمنها.

حتى روسيا لا تبخل في الحديث عن أمن «إسرائيل»، وتغمض الطرف عما ترتكبه في سوريا من اعتداءات، وتقدم لها الهدايا المجانية مثل رفات جندي قتل عام 1982 في لبنان في معركة السلطان يعقوب بمنطقة البقاع الغربي، وكانت أهدت في عام 2016 نتنياهو دبابة «إسرائيلية» من طراز «ميركافا» كانت القوات السورية غنمتها في تلك المعركة.

وبينت أن "الدول الأوروبية عندما تتحدث عن التسوية في منطقة الشرق الأوسط تربطها بأمن «إسرائيل»، ولا تقصر في توفير ما يلزمها من عتاد العدوان"

ولفتت إلى أن " العرب بدورهم في بحثهم عن تسوية مع «إسرائيل» انشغلوا بأمنها، وقدموا مبادرة للسلام تقوم على تطبيع العلاقات معها وإنهاء حالة الحرب مقابل انسحابها من الأراضي المحتلة، وتخلوا عن فلسطين 1948، وعن كل شعارات التحرير والمقاومة. حتى منظمة التحرير الفلسطينية ألغت من ميثاقها الوطني كل البنود المتعلقة بالتحرير، واعترفت بحق «إسرائيل» في الوجود والتخلي عن مقاومة الاحتلال".

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ومضت "في كل مناسبة عربية، أكانت على مستوى القمة أو على أي مستوى آخر يؤكد العرب استعدادهم للتسوية ويشهرون مبادرتهم لعلها تلقى آذاناً صاغية. لكن من وصفها بأنها «لا تساوي الحبر الذي كتبت به» يصر على السلام أولاً، على أن يتم التفاوض لاحقاً على بقية القضايا، وقد أُنهك الفلسطينيون بمفاوضات عبثية على مدى ربع قرن ولم يحصلوا على الفتات، ولن يحصلوا".

وقالت "لقد تحول أمن «إسرائيل» إلى هم فلسطيني وعربي وعالمي، وصارت الأبواب مشرعة في كل الاتجاهات لإرضاء «إسرائيل» وطمأنتها بأنها صارت جزءاً من تاريخ وجغرافيا المنطقة، وصار المطلوب تقديم الضمانات التي تريحها كي تطمئن إلى أننا نريد السلام معها حتى ولو على حساب أمننا".

وذكرت "وكأن المطلوب منا أن لا نشعر بأن أمننا من المحيط إلى الخليج في خطر، وكأن «إسرائيل» ليست مدججة بأحدث أنواع الأسلحة وأكثرها تطوراً، وأنها الوحيدة في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية يمكن أن تدمر كل العواصم العربية، وعلينا أن لا نخاف إذا هي اعتدت هنا أو هناك، أو نفذت عملية اغتيال في هذا البلد أو ذاك، فذلك من أجل أمنها. وكأن المطلوب من العرب حماية أمن «إسرائيل» على حساب أمنهم".

واختتمت "ماذا يمكن أن يقدم العرب والفلسطينيون من تنازلات أكثر مما قدموه حتى الآن كي ترضى «إسرائيل» وتطمئن إلى أمنها؟ وما هي المبادرات الجديدة التي يمكن أن تريح بالها وترضى علينا؟

لم يبق من مبادرات ، إلا أن يتخلى العرب عن كل أسلحتهم ، ويستبدلونها بسيوف ورماح من خشب، لعل «إسرائيل» تطمئن بعدها على أمنها".