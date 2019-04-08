شكرا لقرائتكم خبر عن القادري: إذاعة صنعاء تستقبل الشهر الكريم بخارطة برامجية مميزة والان مع التفاصيل

أكد رئيس قطاع إذاعة صنعاء البرنامج العام صلا ح القادري ،ان إذاعة صنعاء تستقبل شهر رمضان الفضيل بخارطة برامجية رمضانية مميزة وبرامج مشتركة مع الإذاعات العربية والمحلية.

وقال القادري، طبقال لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "هناك تنسيق بين إذاعة صنعاء وباقي الإذاعات العربية والمحلية من أجل تبادل البرامج وتوحيد الخطاب الإذاعي خلال شهر رمضان المبارك".

وأضاف"إن إذاعة صنعاء تقوم حالياً بإنتاج عدة برامج خاصة جديدة ستبث عبر أثير إذاعة صنعاء وباقي الإذاعات العربية والمحلية خلال شهر رمضان احتفاء بالشهر الفضيل".

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وذكر القادري ان البرامج الجديدة تتنوع ما بين البرامج الدينية والسياسية والحوارية والثقافية ومنها برنامج أصحابي كالنجوم والذي يتناول سير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وهو انتصار لصحابة رسول الله ومقاومة للفكر الهدام الذي يسيء إليهم والذي أهدته إذاعة صنعاء لكل الإذاعات المحلية والخاصة إضافة إلى برنامج الحوثيين وأسلافهم وهو برنامج يتناول الكارثة الحوثية تاريخياً ابتداء بالهادي الرسي وحتى اليوم وكذا برنامج خاص يتناول عادت وتقاليد الدول العربية والإسلامية في شهر رمضان الفضيل ويؤكد على أهمية الوحدة العربية ذات اللغة الواحدة والدين الواحد وبرنامج يتناول أعلام اليمن المهاجرة في مختلف المجالات والتي نزحت جراء الانقلاب الحوثي إلى خارج أرض الوطن.

ولفت الى ان هناك برامج مشتركة مع الإذاعات العربية حيث أهدت إذاعة صنعاء البرنامج العام إذاعة المملكة المغربية وإذاعة جيبوتي برنامجين إذاعيين هما برنامج وجوه يمانية وبرنامج همسات وستبث إذاعة صنعاء برنامج خير جليس وهو إهداء من إذاعة الكويت الشقيقة إضافة الى برنامج من إذاعة البحرين والذي سيبث خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار القادري الى أن هناك عشرة برامج مميزة ستذاع خلال شهر رمضان الفضيل على إذاعة صنعاء البرنامج العام وكذا مسلسل تاريخي عن اسد الاندلس عبد الرحمن الغافقي إضافة إلى النشرات الإخبارية والمواجيز والتغطيات الإخبارية الخاصة والأناشيد والموشحات الدينية الرمضانية الخاصة وغيرها من البرامج المشوقة.