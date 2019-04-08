أمين رابطة العالم الإسلامي يلتقي حاكم سانت بطرسبرغ

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بحاكم مدينة سانت بطرسبرغ ألكسندر بيغلوف.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك وسُبل تعزيز العمل من أجل ترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش والسلام.

وأشاد الحاكم بيغلوف بمحاضرة معالي الدكتور العيسى التي ألقاها في جامعة سانت بطرسبرغ وبالموضوعات المهمة التي تطرّق إليها في ثنايا المحاضرة، منوهاً بجهود رابطة العالم الإسلامي ودورها الكبير لخدمة الوئام والسلام الإنساني.

وعبّر الحاكم عن أمله في تكثيف جهود التعاون المشترك وتنظيم عدد من نشاطات الرابطة ومؤتمراتها في روسيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أهمية تواجد الرابطة في عاصمة الثقافة سانت بطرسبرغ لتفعيل المزيد من اللقاءات البينية ذات الأهداف المشتركة.

من جهته أعرب معالي أمين الرابطة عن شكره للحاكم بيغلوف على حسن الاستقبال، مؤكداً أن تجربة روسيا الاتحادية في الوئام بين مختلف التنوع الديني والإثني البالغ 192 قومية، يمثل نموذجاً يستحق الإشادة به والإفادة منه عالمياً.

وأكد معاليه أهمية التواصل والحوار لدعم سبل التعاون في المجالات الهادفة لتعزيز برامج الاندماج الوطني بمختلف تنوعه، مشيراً إلى أن التجارب الناجحة يتعين أن تكون مصدر إلهام للجميع .