طائرة حربية تقصف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مطار معيتيقة الدولي - أرشيفية

شنت طائرة حربية، اليوم الإثنين، غارة على مطار معيتيقة (مطار دولي وقاعدة جوية عسكرية) بطرابلس. وذكرت وسائل إعلام أن الجيش الوطني الليبي شن 3 غارات على المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس. وأضافت أن الغارات الجوية للجيش الليبي استهدفت مهبط عسكري بقاعدة معيتيقة الجوية الملاصقة للمطار. Advertisements

وتشن قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر هجوما على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة". وأحرز الجيش الوطني الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع المليشيات المسلحة في غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق والمرافق العامة، أثناء تقدمه نحو العاصمة طرابلس من جميع المحاور.

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