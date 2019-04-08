الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 2800 شخص جراء اشتباكات طرابلس

أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، نزوح أكثر من 2800 شخص بسبب الاشتباكات في العاصمة طرابلس.



وقالت ريبيرو، في بيان، إن تصاعد العنف في طرابلس وحولها قد أدى في نزوح أكثر من 2800 شخص الذين فروا من القتال الدائر في طرابلس.

وأوضحت أن تصاعد العنف أدى إلى منع وصول الضحايا والمدنيين إلى خدمات الطوارئ وأدى إلى تضرر خطوط نقل الكهرباء.

وأشارت إلى أن تصاعد العنف يزيد من معاناة اللاجئين والمهاجرين المحتجزين تعسفياً في مراكز الاحتجاز في مناطق النزاع.

Advertisements

ودعت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.

وطالبت بـ"هدنة إنسانية مؤقتة للسماح بتوفير خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين بمن فيهم الجرحى للخروج من مناطق النزاع".

ومنذ الخميس الماضي، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوما على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وأحرز الجيش الوطني الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع المليشيات المسلحة في غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق والمرافق العامة، أثناء تقدمه نحو العاصمة طرابلس من جميع المحاور.