عقيلة صالح: الجيش تحرك لطرد المليشيات الخاطفة لطرابلس

قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن الجيش مهمته حماية مؤسسات البلاد لذلك تحرك لطرد المليشيات المسلحة الخاطفة للعاصمة طرابلس.



جاء ذلك في كلمة مقتضبة للصحفيين بعد لقائه أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالقاهرة التي بدأ لها اليوم زيارة غير محددة المدة.

وأضاف أن "من مهام الجيش الليبي حماية الدستور، بما يعني حماية مؤسسات الدولة والمواطنين وممتلكاتهم الخاصة، ولذلك تحرك الجيش لطرد المليشيات المسلحة الخاطفة للعاصمة طرابلس".



وأوضح صالح أن مجلس النواب أصدر قانونا للاستفتاء على الدستور (14 سبتمبر/أيلول الماضي) وأحاله إلى المفوضية العامة للانتخابات، مضيفا أنه في انتظار عرضه على الشعب الليبي ليقول كلمته.

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وتابع: "إن وافق الشعب على هذا الدستور؛ يتم انتخاب رئيس للبلاد وبرلمان جديد، وإن رفض يجب على مجلس النواب أن يصدر قانونا لانتخاب رئيس مؤقت طبقا للإعلان الدستوري (دستور مؤقت منذ 2011)".

واختتم رئيس مجلس النواب الليبي كلمته قائلا: "نطمئنكم أن الجيش في طرابلس بين أهله ويعمل على حماية أرواح المواطنين وأملاكهم وحرياتهم. وكلها أمانة في أعناق كل جندي في الجيش الوطني الليبي".

وتشن قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر هجوما على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وأحرز الجيش الوطني الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع المليشيات المسلحة في غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق والمرافق العامة، أثناء تقدمه نحو العاصمة طرابلس من جميع المحاور.