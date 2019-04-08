يمين أوروبا المتطرف يحشد قوته لانتخابات البرلمان

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اتخذت الأحزاب والجبهات اليمينية المتطرفة خطوات واضحة من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية الأوروبية خلال شهر مايو المقبل والتي من المتوقع أن تشهد ظهورا قويا لهذا التيار

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الأوروبية، يخشى الكثيرون أن يكون الاستحقاق المقرر له 26 مايو المقبل بمثابة دعوة للاستيقاظ لبروكسل حول حقيقة أن القوى الوطنية المناهضة للهجرة، والتي تدعو إلى الشعبوية في أوروبا قد انتقلت من الدوائر المغلقة إلى التيار السياسي. وبمجرد النظر إلى القوى السياسية التي تدعم هذا النهج، والتي تنتمي لليمين المتطرف، فإنه بات بإمكانهم الآن أن يحصلوا على خُمس المقاعد أو أكثر، مما يسمح لهم بتغيير نبرة الخطاب السياسي والأسس السياسية بشكل رئيسي في الاتحاد الأوروبي.

صحيفة إكسبريس البريطانية، أكدت أن هناك بالفعل استعدادات قوية لتيار اليمين المتطرف للانتخابات البرلمانية في أوروبا، حيث سيكون لاعبوه الرئيسيون هم حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، بالإضافة إلى الرابطة الإيطالي تحت راية نائب رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني، الذي يستضيف اجتماعًا للمجموعات اليمينية

صحيفة إكسبريس البريطانية، أكدت أن هناك بالفعل استعدادات قوية لتيار اليمين المتطرف للانتخابات البرلمانية في أوروبا، حيث سيكون لاعبوه الرئيسيون هم حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، بالإضافة إلى الرابطة الإيطالي تحت راية نائب رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني، الذي يستضيف اجتماعًا للمجموعات اليمينية المتشابهة في ميلانو يوم الإثنين. ميركل تقود أوروبا للتعاون مع إفريقيا بشأن المهاجرين وعلى مستوى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح حزب البديل في ألمانيا، وهو أكبر جهة معارضة من خلال حشده ضد المستشارة أنجيلا ميركل وقرارها لعام 2015 بالسماح بتدفق طالبي اللجوء، جاهزًا لخوض معركته الانتخابية في البرلمان الأوروبي.

ومن المقرر أن يجتمع الحزب في مدينة أوفنبرج لتقديم برنامجه الانتخابي، الذي يدعو إلى سياسات تدعم مفهوم "أوروبا الوطن الأم" ويعارض سياسات الهجرة والمالية والمناخ للاتحاد الأوروبي. Advertisements في الجبهة اليمينية الإيطالية، يعقد نائب رئيس الوزراء الإيطالي سالفيني اجتماعا، غدًا الإثنين في ميلانو، لمتابعة وجمع الحلفاء من جميع أنحاء أوروبا في محاولة لوضع الأسس التي تجمع اليمين في البرلمان الأوروبي.

وفي السياق ذاته، قالت مجلة لوكال الفرنسية إن سالفيني ولوبان اتفقا على الدعوة لعقد اجتماع آخر في مايو بعد اجتماعهما في باريس يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم سالفيني: "الزعماء يفكرون في بيان مشترك قبل إنهاء الحملة الانتخابية والإعلان عن بدء أوروبا جديدة". وحتى الآن، تم تقسيم القوميين اليمينيين في أوروبا إلى ثلاث كتل، تتمتع بشبكة متصلة من التحالفات في المجلس التشريعي، وهم مجموعة أوروبا للأمم والحرية (ENF)، والتي تضم حزبي الرابطة والتجمع الوطني، بالإضافة إلى المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، وأخيرًا أوروبا للحرية والديمقراطية المباشرة (EFDD).

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن حلم سالفيني يتفق وطموح ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو توحيد القوى الوطنية المختلفة وتشكيل "كيان من القوميين"، لكن حتى الآن لم تحقق هذه الجهود سوى نجاح محدود، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن التركيز القومي للأحزاب يتعارض مع تعدد الجنسيات، وإن كانت قد تشابهت المبادئ الأساسية لأفكارهم السياسية. بحثًا عن السيطرة.. ميركل تستقر على مرشحيها لمناصب الاتحاد الأوروبي مشكلة أخرى للجماعات هي أنه على الرغم من كرههم المشترك للهجرة والتعددية الثقافية واليسار والاتحاد الأوروبي، فإنهم ما زالوا منقسمين بشأن القضايا الرئيسية الأخرى.

وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، تميل بعض أحزاب اليمين وحلفاؤهم من الدول الإسكندنافية إلى الإيمان باقتصاد السوق، في حين أن الجبهة الوطنية الفرنسية تفضل اتباع نهج أكثر حماية وقومية في الاقتصاد. سياسات ماكرون تُدخل أوروبا في حرب تجارية مع ترامب وفي حين أن الرابطة الإيطالي وحزب "PiS" البولندي، و"Fidesz" المجري يسلطان الضوء على الجذور الثقافية المسيحية في أوروبا، فإن الجبهة الوطنية ابتعدت عن اتخاذ موقف مماثل في بلد تؤيد فيه الغالبية العلمانية.

وحتى فيما يتعلق بالهجرة، يفضل حزب سالفيني إعادة التوزيع وفقًا لنسب وضوابط محددة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما يطالب آخرون بوقف تام للهجرة.

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