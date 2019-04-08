قصف جوي يستهدف مطار معيتيقة الليبي في طرابلس

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أفاد مصدر ليبي من داخل مطار معيتيقة بطرابلس لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الإثنين، بأن قصفًا جويًا استهدف المطار وحالة من الهلع بين المسافرين.

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وأكد شهود عيان من منطقة سوق الجمعة بطرابلس، أن مقاتلات حربية قصفت منذ قليل مطار معيتيقة الواقع شمال المدينة.

وأضافوا أن المضادات الأرضية ردت علي المقاتلات وتصاعدت أعمدة دخان من المطار.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بتعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار، وإخلائه من الركاب، بعد تعرضه للقصف.