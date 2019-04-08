الارشيف / اخبار العالم

قصف جوي يستهدف مطار معيتيقة الليبي في طرابلس

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع قصف جوي يستهدف مطار معيتيقة الليبي في طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أفاد مصدر ليبي من داخل مطار معيتيقة بطرابلس لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الإثنين، بأن قصفًا جويًا استهدف المطار وحالة من الهلع بين المسافرين.

Advertisements

وأكد شهود عيان من منطقة سوق الجمعة بطرابلس، أن مقاتلات حربية قصفت منذ قليل مطار معيتيقة الواقع شمال المدينة.

وأضافوا أن المضادات الأرضية ردت علي المقاتلات وتصاعدت أعمدة دخان من المطار.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بتعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار، وإخلائه من الركاب، بعد تعرضه للقصف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف جوي يستهدف مطار معيتيقة الليبي في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا