مقاتلات الجيش الليبي تقصف المطار الدولي ومطار معيتيقة بطرابلس

شنت قوات الجيش الوطني الليبي غارة جوية على مطار طرابلس الدولي، اليوم الإثنين، 08/نيسان/2019.

وقالت مصادر إعلامية إن أعمدة الدخان تصاعدت من المطار عقب قصفه.

كما شنت طائرات الجيش الوطني 3 غارات على مطار معيتيقة وسط طرابلس.

ويأتي القصف الجوي وسط استمرار المعارك بين الجيش وقوات الوفاق على أكثر من محور.

وعلى صعيد التحركات الدولية، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجمعوا على أن حل الأزمة في ليبيا ليس عسكريًا.

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وذكر هنت، في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر،أن وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا ضرورة دعم مسار الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، وذلك عقب اجتماع عادي في لوكسمبورج.

وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني دعت في وقت سابق الإثنين، إلى هدنة إنسانية في ليبيا والعودة إلى المفاوضات.

وحثت موجريني القادة الليبيين على تجنب أي تصعيد عسكري والعودة للتفاوض.

وتشن قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر هجوما على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "طوفان الكرامة".

وحقق الجيش الوطني الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع المليشيات المسلحة في غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق والمرافق العامة، أثناء تقدمه نحو العاصمة طرابلس من جميع المحاور.