الأردن الثالث عربياً بقائمة أفضل سرعات إنترنت

احتل الأردن المرتبة الرابعة من بين دول منطقة الشرق الأوسط، والثالثة عربيًا في تصنيف موقع سبيدتشيكر Speed Checker العالمى لأفضل سرعات إنترنت يحصل عليها المستخدم. وشملت عينة التصنيف التي جرت الشهر الماضي 60 ألف مشترك في خدمات الإنترنت لدى المشغلين فى كل الدول ضمن الدراسة، ومدى سرعة الوصول إلى الشبكة العنكبوتية من خلال شبكات المشغلين.

وحسب التصنيف بلغ معدل سرعة التنزيل في المملكة ٨٫١ ميجابت ثانية، وبلغ معدل السرعة في المنطقة بشكل عام ٧٫٣ ميجابت ثانية.

واحتلت أورنج الأردن المرتبة الأولى على مستوى المملكة فيما يتعلق بسرعات التنزيل والتى وصلت إلى 14 ميجابت ثانية، لتقود بذلك حصول الأردن على مرتبة متقدمة في هذا المجال. وقال الرئيس التنفيذي لـ"أورنج الأردن" تيري مارينى: إن الشركة تحرص على الدوام لتوفير شبكة إنترنت تكون الأسرع والأكثر جودة وأمنًا على مستوى المملكة بموصفات عالمية، ما يعكس دورها الريادى فى تقديم أفضل خدمات الإنترنت في المملكة، ويجعل الأردن في مصاف الدول المتقدمة، حسب الدراسات العالمية بوجود أسرع خدمات إنترنت فى المنطقة.

وبين ماريني أن الشركة مستمرة في الحفاظ على المكانة التى وصلتها المملكة، متعهدًا بمواصلة الاستثمار والبناء على الإنجازات السابقة، ويتضح ذلك بما تطرحه الشركة فى السوق المحلية، وكان آخرها توفيرها لسرعات إنترنت غير مسبوقة عبر الألياف الضوئية (الفايبر) فى الأردن، بسرعة بلغت 1000 ميجابت ثانية.

