تونس تدعو إلى وقف فوري للقتال في ليبيا

طالبت تونس اليوم الإثنين، الفرقاء الليبيين بضبط النفس والوقف الفوري للقتال الدائر في طرابلس.

ودعت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صحفي اليوم، إلى وضع حد" للتصعيد العسكري الخطير في محيط العاصمة طرابلس وحقن الدماء الليبية"، مشددة على "أهمية التزام جميع الأطراف بالتهدئة وضبط النفس وتغليب الحوار لتجنيب الشعب الليبي الشقيق مزيدا من المعاناة والاقتتال".

وأكدت الخارجية أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، داعية الأطراف الليبية للحفاظ على المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، وتوفير كل ظروف نجاح المؤتمر الوطني الجامع، كمرحلة أساسية على طريق التوصل إلى حلّ سلمي توافقي.

وتشهد مناطق متفرقة على أطراف طرابلس مواجهات مسلحة بين قوات المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) ما يهدد العملية السياسية ووساطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

وتضغط الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل وقف فوري لتحرك قوات حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد.

وتقود تونس بجانب مصر والجزائر مبادرة ثلاثية للتوصل الى حل سياسي توافقي في ليبيا يدعم مسار التسوية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة.

