الاتحاد الأوروبي يدفع من أجل حل مشكلة سفينة إنقاذ المهاجرين "آلان كردي"

وكان تم منع السفينة "آلان كردي"، التي تشغلها منظمة "سي-آي" (تتخذ من ألمانيا مقرا لها)، من الرسو في موانئ كل من إيطاليا ومالطا بعدما أنقذت مهاجرين قبالة ساحل ليبيا الأربعاء الماضي، وكانت السفينة على مسافة نحو 50 كيلومترا من مالطا.
وقالت توف إرنست، المتحدثة باسم المفوضية، إن المفوضية "بدأت اتصالات للتشجيع والتنسيق بين الدول الأعضاء الراغبة في المشاركة في جهود التضامن بشأن الأشخاص الموجودين على متن السفينة"، مشيرة إلى أن الاتصالات "مستمرة".
وأضافت أن "هذا يوضح مدى حتمية التوصل إلى ترتيبات" تنظم إنزال المهاجرين.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أعلن استعداد الحكومة الألمانية لاستقبال بعض المهاجرين الموجودين على السفينة، ودعا إلى عمل جماعي في هذا الشأن من الدول الأعضاء.
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