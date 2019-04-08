إصابة طلاب فلسطينيين بالاختناق جراء إلقاء الاحتلال قنابل غاز على مدرسة بالخليل

أُصِيب عدد من الطلاب الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الإثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام على مدرسة النهضة الأساسية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام باتجاه مدرسة النهضة الأساسية، ما أدى إلى إصابة عدد من طلاب المدرسة بالاختناق، تمت معالجتهم ميدانيا، كما أُصِيب المعلم ماجد الجمل والموظف شاكر الأطرش بالإغماء، وتم نقلهما إلى مستشفى الخليل للعلاج.

يُذكر أن مدارس المنطقة الجنوبية والمكونة من 11 مدرسة تتعرض بشكل يومي لاستفزازات المستوطنين وجيش الاحتلال، وعادة ما يتم إطلاق قنابل الغاز السام على المدارس وتعطيل العملية التعليمية فيها.

وفي سياق آخر، شارك ذوو الأسرى في وقفة تضامنية في الخليل مع الأسرى المضربين عن الطعام.

ورفع المشاركون في الوقفة - التي نُظمت بالتعاون مع إقليم فتح، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ولجنة أهالي الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخليل - صور الأسيرين المضربين عن الطعام من أبناء محافظة الخليل حسن العويوي وعودة الحروب، كما رفعوا لافتات كُتبت عليها شعارات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى، وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة: "هذا اليوم يأتي للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام وضد الاعتقال الإداري وسياسة التقارير الكيدية من قبل ضباط مخابرات الاحتلال، فهذا الملف طال عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني دون أي مسوغ قانوني أو إنساني، وعلى الدول الصديقة وجمعيات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية العمل بشكل جدي للإفراج عن أسرانا المعتقلين في سجون الاحتلال".

وأشار مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار إلى أن الأسيرين العويوي والحروب يقبعان في سجن النقب، وهما معتقلان إداريا، وأضرب كلاهما عن الطعام منذ مطلع شهر أبريل الجاري، وهما في العزل الانفرادي، ويُمنع أي محامٍ من الالتقاء بهما.

