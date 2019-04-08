شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 من قوات الأمن غرب أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (كابول)

لقي ما لايقل عن 12 من أفراد قوات الأمن الأفغانية مصرعهم في اشتباكات مع مسلحي حركة طالبان في إقليم بادجيس بغرب أفغانستان خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم (الاثنين) إلى إصابة ما لايقل عن 34 من أفراد الشرطة والجيش في اشتباكات بمنطقة بالا مورجاب بالإقليم، حيث شن مسلحو طالبان عددًا من الهجمات خلال الشهر الماضي.

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وسيطر المسلحون على المنطقة السبت الماضي، بعد اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصًا الأسبوع الماضي، وفقًا لما قاله العضو بالبرلمان الإقليمي محمد ناصر نازاري.

وأوضح العضو بمجلس الإقليم عبدالعزيز بايج أن القوات الجوية الأفغانية قصفت مواقع طالبان في المنطقة خلال اليومين الماضيين، ما أعاق قدرتهم على شن مزيد من الهجمات.

وأضاف أن القوات الأمنية الآن منشغلة بالتخطيط لشن عملية لاستعادة السيطرة على المنطقة.