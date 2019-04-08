شكرا لقرائتكم زعيم عصابة تهريب بشر يقود معارك طرابلس ضد الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهر قائد أهم عصابات الهجرة غير الشرعية في ليبيا عبد الرحمن الميلادي، الملاحق من قبل مكتب النائب العام الليبي والمدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي بتهمة الاتجار بالبشر، الاثنين، يقود المعارك ضد قوات الجيش الليبي، داخل العاصمة طرابلس.

والتقطت صورة للميلادي (32 سنة) ـ الذي يعمل قائد حرس السواحل التابع لحكومة الوفاق بمدينة الزاوية ـ مع مجموعة من المسلحين، التابعين لكتيبة القيادي شعبان هدية المكني بـ"أبو عبيدة الزاوي"، المحسوب على الجماعة الليبية المقاتلة، التي يترأسها عبد الحكيم بلحاج المقيم في تركيا، بالقرب من مطار طرابلس العالمي.

عبد الرحمن الميلادي في صورة سابقة

وشهد مطار طرابلس العالمي خلال الأيام الماضية، اشتباكات بين قوات الجيش الليبي والقوات الموالية لحكومة الوفاق، سيطر خلالها الجيش في البداية على المطار والمناطق المحيطة به، قبل أن تستعيد قوات حكومة الوفاق بسط نفوذها عليه.

وفرض مجلس الأمن الدولي، شهر يونيو من العام الماضي، عقوبات على ستة أشخاص يترأسون شبكات تنشط في ليبيا في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من بينهم عبد الرحمن ميلادي، وطلب تجميد أصولهم وفرض حظر السفر عليهم.