شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" برئاسة عبد العال تناقش غدا مقترحات التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس غدا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان الذى يعقد الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة المواد المقترحة فى التعديلات الدستورية فى ضوء تقرير اللجنة الفرعية الذى يتضمن المقترحات التى تم تقديمها حول التعديلات الدستورية سواء من النواب أو المواطننين أو الجهات التى تم ذكرها فى جلسات الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التشريعية، خلال ست جلسات على مدى أسبوعين واستمعت فيه لمختلف فئات المجتمع .

وقال النائب إيهاب الطماوى إن تقرير اللجنة الفرعية تضمن تبويب للمقترحات بشأن التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن أبرز المقترحات التى تضمنها تقرير اللجنة الفرعية تمثلت فى المطالبة بإعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشيوخ".

وأشار إلى أن المقترحات تحدثت عن ضم التمييز الخاص بالمرأة والتمييز الخاص بالعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين فى مادة واحدة بدلا من مما هو مطروح فى التعديلات الدستورية المقدمة من النواب والتى تضمنت النص على التمييز الإيجابى للمرأة فى المادة 102 وتناولت التمييز الإيجابى لباقى الفئات فى المادتين 243 و244.

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ولفت الطماوى إلى أن المقترحات تحدثت عن أن يكون التمييز الإيجابى لجميع الفئات التى ستتناولها التعديلات لفترات محددة وليس بشكل دائم.

وأضاف أن المقترحات أيضا تضمنت المطالبة بموازنة مستقلة للجهات والهيئات القضائية"، مضيفا أن "عدد من المقترحات طالبت بدمج المادة الانتقالية الخاصة مع نص المادة 140".