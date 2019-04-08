أبو الحسن: لصرف مستحقات البلديات فورا ولو جزئيا ولن نساوم على حقوق الناس

أكّد عضو اللقاء الديموقراطي، النائب ​هادي أبو الحسن​ أننا "لن نساوم على حقوق الناس ولن نقبل بأن يستهدف الناس بلقمة عيشهم". مناشدا "الرؤساء والمسؤولين توقيع مرسوم مستحقات البلديات وصرفها سريعا ولو جزئيا". وخلال تنفيذ بلديات لبنان اعتصاما في ​ساحة رياض الصلح​ بعنوان "صرخة حق" للمطالبة بتحويل عائدات الصندوق البلدي المستقل في وقتها الى مستحقيها، شارك فيه النواب: فريد الخازن، الآن عون، هادي ابوالحسن، و​بلال عبدالله​، استغرب أبو الحسن ان "عندما نطرح سلفة ​الكهرباء​ تستنفر الدولة من أقصاها إلى أقصاها لصرف المستحقات، أما عند المطالب المحقة للمواطن المظلوم فيحصل التسويف والتأجيل"، مشددا على أن "التحجج بعدم توافر الأمول لم يعد مقبولا".

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