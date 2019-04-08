استقبل رئيس تيار "المرده" ​سليمان فرنجيه​ السفير التركي في ​لبنان​ هاكان شاكيل بحضور عضوي لجنة العلاقات الخارجية في "المرده" أنطوان مرعب والدكتور جان بطرس في دارته في ​بنشعي​ حيث جرى بحثٌ الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان فرنجيه يستقبل السفير التركي وبحث معه الملفات المحلية والإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.