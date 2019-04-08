لجنة الدفاع النيابية تابعت درس مشروع القانون المتعلق بقانون السير

تابعت ​لجنة الدفاع الوطني​ درس مشروع القانون المتعلق ب​قانون السير​، وأعطت مهلة اخيرة مدتها 3 اسابيع للاتفاق بين المختصين بالمشروع لتقديم اقتراح تعديل ووضعه في تصرف اللجنة في الجلسة المقبلة. وقررت اللجنة الطلب من وزيرة الداخلية ريا الحسين تكليف اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لابداء ملاحظاتها حول هذا المشروع بعد ان تبين لها انه لم يسبق للحكومة ان طلبت من المجلس الوطني للسلامة المرورية ابداء ملاحظاته بهذا الشأن.

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