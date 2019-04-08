دان المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​بهرام قاسمي​ "استهداف مدرسة للبنات في العاصمة ​اليمن​ية ​صنعاء​"، متهماً ​التحالف العربي​ بقصفها، معرباً عن عن "أسف ​طهران​ لصمت ​المجتمع الدولي​ إزاء الجرائم في اليمن". وأكد أن "الدول التي تدعم ​السعودية​ ب​السلاح​ شريكة في الحرب على اليمن"، داعياً ​الأمم المتحدة​ والدول المؤثرة إلى "مضاعفة جهودها لوقف العدوان على اليمن وحماية المدنيين من الأطفال والنساء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاسمي دان استهداف التحالف مدرسة بصنعاء: نأسف للصمت الدولي إزاء الجرائم باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.