"إيجاس" تعرض 4 شحنات من الغاز المسال للتصدير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
قال مصدران بقطاع البترول، لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، عرضت أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتحميل من مرفأ إدكو بين السادس من مايو وأول يونيوالمقبلين.
وجميع الشحنات المعروضة تسليم ظهر السفينة (فوب)، مما يعني أن على المشتري ترتيب أمر الشحن.
وتعرض الشركة الشحنات في مزادين منفصلين يغلقان في التاسع من أبريل، بحسب رويترز.
وعادت مصر لتصدير كميات من الغاز الطبيعي، بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي منه في سبتمبر الماضي.
تسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، خاصة مع الاكتشافات الكبيرة من الغاز في البحر المتوسط.
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