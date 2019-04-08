لجنة أطباء سودانية معارضة: مقتل جندي من الجيش ومتظاهر في اعتصام الخرطوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة اليوم الاثنين مقتل جندي ومتظاهر بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالخرطوم.

وقالت اللجنة ، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، إن أحد منتسبي قوات الشعب المسلحة، توفي متأثراً بجراحه أثناء محاولة الدفاع عن المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وأشارت إلى مقتل مواطن 55 عاما من ساكني حي يثرب بجنوب الخرطوم متأثراً بجراحه نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب من قبل المليشيات الأمنية بضاحية يثرب.

وتدفق الآلاف من السودانيين اليوم إلي مقر الاعتصام المفتوح، أمام مبنى القيادة العامة للجيش السوداني في قلب العاصمة الخرطوم, لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر حسن البشير.