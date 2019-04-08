مركبة فضاء إسرائيلية تنفذ مناورة حول القمر استعدادا للهبوط على سطحه

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

نجحت مركبة الفضاء الإسرائيلية "بريشيت" في إجراء مناورة أخرى حول القمر استعدادا للهبوط على سطحه في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأعلن فريق المهمة اليوم الاثنين أن المناورة، التي استمرت 36 ثانية وحرقت ستة كيلوجرامات من الوقود، هبطت بارتفاع مدار المركبة ليتراوح بين 211 إلى 467 كيلومترا.

ومن المقرر أن تهبط المركبة، التي يقدر حجمها بحجم غسالة ملابس، على القمر الخميس القادم، وفي حال نجحت مهمة الهبوط فإنها ستكون أول مهمة قمرية تقوم بها منظمة غير حكومية للهبوط على أقرب جيران الأرض.

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كما ستكون المركبة، التي يعني اسمها "سفر التكوين" بالعبرية، هي أصغر مركبة فضاء تصل إلى القمر على الإطلاق. وستصبح إسرائيل رابع دولة تحقق الهبوط على القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين.

ومن المقرر أن تضع المركبة، التي يقترب وزنها من 600 كيلوجرام ويصل ارتفاعها إلى 5ر1 متر، علما إسرائيليا على القمر، كما ستقوم بفحص مجاله المغناطيسي.

وتأتي مهمة إطلاق المركبة كثمرة مشروع مستمر منذ ثمانية أعوام بين شركة "سبيس إل" غير الحكومية وشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية.

ورغم أن شركة الصناعات الفضائية هي كيان حكومي، فإن تمويل المهمة تم جمعه بصورة مستقلة إلى حد كبير.