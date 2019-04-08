سول وتونس والبنك الإفريقي يوقع اتفاقا لدعم برنامج الطائرات دون طيار في القطاع الزراعي

وقعت تونس وكوريا الجنوبية والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الإثنين، اتفاقا؛ لإنشاء مركز نموذجي للتدريب بولاية سيدي بوزيد التونسية، يتعلق باستخدام برنامج (الطائرات دون طيار في إدارة المشروعات الزراعية).

وقال وزير الزراعة والموارد المائية التونسي سمير الطيب- خلال مراسم التوقيع اليوم الإثنين- إن هذا المشروع يمكن من تجميع المعلومات الزراعية، ومتابعة الإنتاج الزراعي والتنوع البيولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، فضلا عن متابعة تأثير التغيرات المناخية.

وأوضح أن فكرة إدخال برنامج (الطائرات دون طيار في الاستخدامات الزراعية) بدأت من خلال تدريب 38 شابا و4 مدربين تونسيين، حتى يتسنى لهم تدريب مزيد من الشباب في مجال استخدام طائرات دون طيار، لافتا إلى أن فترة التدريب كلّلت بالنجاح، وفي انتظار استكمال تدريب المزيد من الشباب وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاق.

وأشار وزير الزراعة التونسي إلى أنه تم في مرحلة أولى إنشاء مركز مؤقت للتدريب النظري والتطبيقي لقيادة طائرات دون طيار بالمعهد الوطني التربوي الزراعي بمدينة سيدي ثابت، حيث تم منح تونس 4 طائرات دون طيار من قبل الجانب الكوري، مضيفا أن المرحلة الثانية تهدف إلى إنشاء مركز إقليمي للطائرات دون طيار للتدريب والمراقبة والبحث بولاية سيدي بوزيد، وتمكين تونس من 3 طائرات إضافية.

وأضاف أنه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الكوري، قرر منح تونس منحة إضافية بقيمة 10 ملايين دولار بهدف إنشاء مركز نموذجي للتدريب في مدينة بنزرت في مرحلة ثانية، سيكون مركزا محليا وإقليميا يشمل إفريقيا والدول العربية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء شجع البنك الإفريقي للتنمية في المجال الزراعي الالتحاق بهذا المشروع موضوع الاتفاقية الثلاثية.

