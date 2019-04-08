ترامب يتجاهل دعوة الصين بحضور احتفالاتها بالذكرى السبعين لتأسيس البحرية

تجاهلت الإدارة الامريكية تحت رئاسة دونالد ترامب دعوة الصين لها بحضور الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس البحرية الصينية، كما رفض ترامب إرسال سفن حربية أو ضباط عسكريين كبار للقيام بهذه المناسبة، وفقا لموقع اكسبرس البريطاني. يأتي هذا فيما أعلنت كلا من اليابان وكوريا الجنوبية سفن ومسؤولين للمشاركة في الاحتفال. فيما فسر محللون هذا السابقة من ترامب أنها قد تكون من وسائل الضغط التي يقوم بها ترامب على الصين.



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