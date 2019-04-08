يأتي هذا فيما أعلنت كلا من اليابان وكوريا الجنوبية سفن ومسؤولين للمشاركة في الاحتفال.
فيما فسر محللون هذا السابقة من ترامب أنها قد تكون من وسائل الضغط التي يقوم بها ترامب على الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتجاهل دعوة الصين بحضور احتفالاتها بالذكرى السبعين لتأسيس البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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