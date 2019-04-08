إلغاء إضراب عام في قطاع النقل الخاص بتونس

أعلن اتحاد الاعراف في تونس عن إلغاء إضراب عام كان مقررا في قطاع النقل الخاص إثر التوصل فجر اليوم الإثنين إلى اتفاق مع وزارة النقل بشأن مطالب مالية ومهنية.

وكان الإضراب مقررا اليوم ويومي الأربعاء والخميس المقبلين بكامل أنحاء البلاد، ويشمل سيارات الأجرة والنقل ومدارس تعليم السياقة على خلفية الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار المحروقات منذ مطلع الشهر الجاري.

وشمل الاتفاق بين اتحاد الأعراف ووزارة النقل إقرار زيادة في تعريفة قطاع النقل غير المنتظم، بنسبة ثمانية بالمئة بدء من يناير 2020.

وتضمن الاتفاق نقاطا أخرى مثل التخفيض في سعر التأمين وجدولة ديون المهنيين في قطاع النقل غير المنتظم لدى الصناديق الاجتماعية والبنوك.

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كانت الحكومة أقرت زيادات في أسعار المحروقات بنسبة 4 %، وهي المرة الخامسة منذ 2018، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات على امتداد الأسبوع الماضي، تسببت في قطع طرقات رئيسية وتعطيل حركة السير في عدة مدن.

وبررت الحكومة الزيادة بتدني العملة الوطنية وانحسار الموارد المالية.

وتعمل تونس على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف خفض العجز المالي، ومن بينها أساسا التحكم في كتلة الأجور وخفض الدعم وإصلاح الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز مالي متفاقم.

