سالفيني يريد إطلاق تحالف سيادي للأوروبيين

اسماء السيد - ميلانو: يوجّه ماتيو سالفيني الرجل القوي في الحكومة الإيطالية زعيم اليمين المتطرف دعوة الإثنين إلى إنشاء تحالف للقوميين تمهيدا للانتخابات الأوروبية في مايو.

قال سالفيني في نهاية الأسبوع الماضي "نريد تغيير أوروبا الحالية جذريًا مع الحكمة والخطوات الملموسة كما نثبت في إيطاليا".

وجّه الدعوة إلى كل القوى السياسية "التي تتقاسم رؤيتنا وهدفنا المشترك: أوروبا تعطي الأولوية للشعوب، وليس للبيروقراطيين والمصرفيين والمحافظين وزوارق" المهاجرين السريين.

سيعرض سالفيني مشروعه على الصحافيين في الساعة 10:30 (8:30 ت غ) في أحد فنادق ميلانو الفخمة، ويأمل في جمع حتى 20 حزبًا سياديًا.

Advertisements

وكان أعلن عن تجمع كبير في مايو في ميلانو بحضور مارين لوبن. لكن لن يحضر الإثنين سوى أحزاب البديل من أجل ألمانيا والفنلنديين الحقيقيين والحزب الشعبوي الدنماركي.

بين أهم الغائبين التجمع الوطني (فرنسا) وأيضًا العدالة والقانون (بولندا) وحزب التحالف المدني المجري (فيديس) بزعامة فيكتور أوربان.

يعبّر رئيس الوزراء المجري باستمرار عن إعجابه بسالفيني لكن النواب الأوروبيين في حزبه أعضاء في الحزب الشعبوي الأوروبي (يمين) حتى وإن علق المحافظون الأوروبيون قبل أسابيع عضوية الحزب المجري في تكتلهم.

يحلم سالفيني بتوحيد هذه القوى المشتتة تحت راية "القوميين". ولهذه الغاية التقى الجمعة مارين لوبن التي لطالما كانت نموذجه الأعلى وأعلن عن تجمع مشترك كبير في مايو.

