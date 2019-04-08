تيريزا ماي تزور باريس وبرلين لمناقشة بريكست

اسماء السيد - برلين: تزور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء ألمانيا وفرنسا لمحاولة إقناع المستشارة أنغيلا ميركل والرئيس إيمانويل ماكرون بإرجاء موعد بريكست المحدد في 12 نيسان/ابريل.

وقال شتيفن سايبرت الناطق باسم المستشارة الألمانية في إعلانه عن الزيارة "هناك أسباب وجيهة للنقاش بينما تواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأعضائه ال27 وضعا صعبا وشاقا".

وأضاف أن "الدول ال27 يجب أن تبقى موحدة عندما تتخذ القرار وعندما توافق أو لا توافق على اقتراح رئيسة الوزراء حول تأجيل جديد".

وبعيد ذلك، قالت الرئاسة الفرنسية إن إيمانويل ماكرون سيستقبل ماي عند الساعة 18,00 (16,00 ت غ) الثلاثاء.

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وتتبنى ألمانيا موقفا أكثر ليونة من فرنسا حيال بريطانيا التي تسعى رئيسة حكومتها للتوصل إلى تسوية مع المعارضة حول بريكست قبل أربعة أيام من موعد دخوله حيّز التنفيذ.

وكان بريكست مقررا في في 29 آذار/مارس ثم أرجىء إلى 12 نيسان/ابريل. وطلبت ماي من قادة الاتحاد الأوروبي إرجاء جديدا حتى 30 حزيران/يونيو، مع إمكانية الانسحاب قبل ذلك إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وسيعقد مجلس أوروبي استثنائي مخصص لبريكست الأربعاء جلسة لدراسة هذا الطلب الذي ينبغي أن توافق عليه بالإجماع الدول ال27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد قبل تنفيذه.