شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا بدبى لتعريف المصريين بالإمارات بأهمية تعديلات الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، النائبان محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالمجلس لقاء اليوم الاثنين، مع جمع من أعضاء وممثلي الجالية المصرية بالإمارات العربية المتحدة، وذلك فى ثانى جولاتهما الخارجية لتعريف المصريين المقيمين في الخارج، بالتعديلات الدستورية، ودعوتهم لممارسة حقهم الدستورى، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المرتقبة.



أبناء الجالية المصرية في الإمارات

واستعرض عضوا الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، والمهندس أحمد أبو عجيله رئيس النادى المصرى بدبى، المواد المقترح تعديلها وجدوى التعديلات الدستورية والداعى لها، وشرح العائد من التعديلات على مصر والشعب المصرى، وذلك خلال لقائهم بأبناء الجالية المصرية بدولة الأمارات.



النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضية بمجلس النواب

ووفقا لبيان حزب "مستقبل وطن"، تم عرض المشروعات والإنجازات التي تمت فى الأربع سنوات الماضية فى مصر ، وكذا جهود الدولة تجاه المصريين في الخارج، ثم تم فتح حوار لاستفسارات أعضاء الجالية، وعرض مقترحاتهم والمشكلات التى يواجهها المصريون فى الخارج، وتوقعاتهم تجاه المستقبل المصرى.



النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكد النائب محمود حسين، عضو الأمانة العامة للحزب، أهمية المشاركة في الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الإنجازات التى بدأت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما لمسه من حس وطنى واصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستورى.

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جانب من المؤتمر

من جانبه، قال النائب محمد السلاب، عضو الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن"، إلى أن البرلمان عقد على مدار أسبوعين كاملين، العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور مختلف القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدنى، والمعارضين لتلك التعديلات، في أجواء اتسمت بالشفافية والديمقراطية، وأتاحت لكل صاحب رأى أو وجهة نظر، التعبير عنه بكل مصداقية، وذلك فى إطار الأجواء الديمقراطية التى تنعم بها مصر حاليا.



عضو الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن في الخارج

ودعا النائبان محمود حسين ومحمد السلاب، جموع المصريين، سواء داخل مصر أو خارجها، إلى عدم التفريط فى حقهم الدستورى، والمشاركة فى الاستفتاء، معربين عن ثقتهما فى قدرة الشعب المصرى على تقديم صورة جديدة مشرفة للمواطن أمام جميع دول العالم، كالصور التى قدمها فى الاستحقاقات الدستورية السابقة، وآخرها انتخابات الرئاسة العام الماضى.



الشاعرة هبه الفقي

على هامش اللقاء، كرم وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، الشاعرة هبة الفقي إحدى عضوات الجالية المصرية بالإمارات بعد تأهلها بتصويت الجمهور، فى الحلقة الأخيرة من برنامج "أمير الشعراء" بموسمه الثامن.