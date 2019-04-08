أصدر المكتب الإعلامي لوزير العدل ​ألبرت سرحان​، بيانا أعرب فيه عن أسفه "لما ورد في إحدى وسائل الإعلام بتاريخ اليوم تحت عنوان "وقعت الحرب بين قضاة العهد"، مشددا على أن "مثل هذا التصنيف بعيد عن الواقع ولا صحة له لا من قريب ولا من بعيد ، وهو يسيء الى كاتب المقال على اعتبار أن ​القضاء​ هو سلطة مستقلة و​القضاة​ لا يمكن تصنيفهم في خانة أو أخرى. لذا يهيب وزير العدل بوسائل الإعلام الإبتعاد عن الإثارة والإلتزام بأخلاقيات المهنة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرحان: القضاء سلطة مستقلة والقضاة لا يمكن تصنيفهم في خانة أو أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.