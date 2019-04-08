"اللبناني الواعد": مبادرتنا لعودة النازحيين السوريين أثبتت نجاحها

أعلن الحزب ال​لبنان​ي الواعد عن "انطلاق الدفعة السادسة من ​النازحين السوريين​ العائدين إلى وطنهم من ​كسروان​"، مشيرا الى ان "التجربة المتّبعة من ​الامن العام اللبناني​ هي تجربة ناجحة، واثبتت جدواها، وتأتي انطلاقا من مواقف ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ اكان امام زوّاره الاجانب، او في المحالف العربية والاقليمية والدولية التي تركز على العبء الذي لم يعد للبنان القدرة على تحمله".

وراى الحزب ان مبادرته "المشروع الوطني لعودة النازحين السوريين إلى وطنهم" التي انطلقت المرحلة الاولى منها في الأول من تشرين الثاني 2018، اثبتت نجاحها الكبير بعد عودة أكثر من ٢٠٠٠ نازح سوري من كسروان إلى وطنهم من خلال هذه المبادرة، واكدت أنّه حين تتوفر الإرادة يصبح التنفيذ ممكناً، وتثبت بالتالي ان الحجج التي تطلقها بعض الجهات المحلية عن عدم رغبة النازحين بالعودة، تندرج في اطار "الكذب" الذي مل اللبنانيون من سماعه، داعيا "اللبنانيين الى تقديم مصالحهم على اي مصالح وغايات موجودة لدى جهات محلية انطلاقا من ولاءاتها الخارجية".

ودعا "اللبناني الواعد" السوريين عدم الاصغاء لمحاولات التخويف فمن عادوا يعيشون بخير وسلام، وفي ظل ظروف توفر لهم ​الحياة​ الكريمة على ارض وطنهم.