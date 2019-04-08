بو صعب بحث مع حسن مراد آخر المستجدات والمواضيع الراهنة على الساحة اللبنانية

استقبل وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ وتم البحث في آخر المستجدات والمواضيع الراهنة على الساحة ال​لبنان​ية.

كما التقى رئيس بعثة ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​ في لبنان كريستوف مارتن حيث جرى عرض المهام المختلفة التي تضطلع بها البعثة في لبنان والمنطقة، ومنها متابعة أحوال الموقوفين في ​السجون اللبنانية​ وملف المفقودين اللبنانيين خلال الحرب الأهليَّة، فضلًا عن الدعم الطبي الكبير الذي تقدِّمه البعثة للعائلات الأكثر فقرًا، كما وجرى البحث في موضوع عودة ​النازحين السوريين​ في لبنان إلى بلادهم، فطلب الوزير بو صعب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إعداد ​تقرير​ عن أحوال النازحين الذين عادوا من لبنان إلى ​سوريا​ ولا يزال ​الصليب الاحمر الدولي​ يتابع اوضاعهم.

وفي وقت لاحق، استقبل بو صعب النائبين السابقين ​نبيل نقولا​ و​عباس الهاشم​.