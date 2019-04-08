بطيش: أطلعت الحريري على المقترحات التي تقدمت بها كحلول للازمات الاقتصادية

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش "أنني أطلعت اليوم، رئيس الحكومة سعد الحريري على المقترحات التي تقدمت بها أمام الرأي العام اللبناني كحلول أساسية للازمات الاقتصادية والمالية التي تواجه لبنان. وقد لقيت منه كل تجاوب وتفهم، وأبلغني أن هذه المقترحات سيتم بحثها في مجلس الوزراء لتأخذ طريقها الى التنفيذ، بحسب كل مقترح وما يحتاجه من قرارات حكومية أو من تشريعات، على ان يتم دمج جزء من هذه الاصلاحات في متن قانون الموازنة العامة".
وفي بيان له، أوضح بطيش "أنني أكدت للحريري أهمية التعاون من ضمن المؤسسات وبين كل السلطات المعنية ضمن الاصول والقوانين المرعية الاجراء. فجميعنا معنيون باستنهاض اقتصادنا الوطني والحفاظ على المالية العامة واعطاء الامل الحقيقي للناس بأن الحلول متوافرة. وان تطبيق هذه المقترحات يوجه رسالة ايجابية وواضحة للمؤسسات الدولية التي نتعاطى معها، ولاسيما في اطار التحضير لتنفيذ حقيقي ومتوازن لمقررات مؤتمر سيدر".
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