بطيش: أطلعت الحريري على المقترحات التي تقدمت بها كحلول للازمات الاقتصادية

أعلن وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ "أنني أطلعت اليوم، رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على المقترحات التي تقدمت بها أمام الرأي العام ال​لبنان​ي كحلول أساسية للازمات الاقتصادية والمالية التي تواجه لبنان. وقد لقيت منه كل تجاوب وتفهم، وأبلغني أن هذه المقترحات سيتم بحثها في ​مجلس الوزراء​ لتأخذ طريقها الى التنفيذ، بحسب كل مقترح وما يحتاجه من قرارات حكومية أو من تشريعات، على ان يتم دمج جزء من هذه الاصلاحات في متن ​قانون الموازنة​ العامة".

وفي بيان له، أوضح بطيش "أنني أكدت للحريري أهمية التعاون من ضمن المؤسسات وبين كل السلطات المعنية ضمن الاصول والقوانين المرعية الاجراء. فجميعنا معنيون باستنهاض اقتصادنا الوطني والحفاظ على ​المالية العامة​ واعطاء الامل الحقيقي للناس بأن الحلول متوافرة. وان تطبيق هذه المقترحات يوجه رسالة ايجابية وواضحة للمؤسسات الدولية التي نتعاطى معها، ولاسيما في اطار التحضير لتنفيذ حقيقي ومتوازن لمقررات ​مؤتمر سيدر​".