خطار: العمل الإنساني منزه تماما عن أي اعتبارات عرقية أو دينية

اشار المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​ في كلمة له خلال الإجتماع السنوي ال-52 للمجلس التنفيذي في المنظمة الدولية للحماية المدنية إلى أن "​لبنان​ هو أحد مؤسسي هذه المنظمة ولم يتخلف يوما عن المشاركة في اجتماعاتها الدورية السنوية والعمل بالتوصيات الصادرة عنها".

ولفت خطار إلى أن "​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني هي الجهاز الرسمي الأوحد الذي أناط به القانون مسؤولية تأمين ​السلامة العامة​"، مشيرا الى ان "​النزوح السوري​ إلى لبنان احدث تغيرات ديمغرافية لا يمكن إشاحة النظر عنها، فباتت المسؤوليات الملقاة على كاهل هذا الجهاز تفوق ما لديه من إمكانيات لوجستية وبشرية بأشواط بعيدة ولم نتقاعس يوما عن تلبية نداءات الإغاثة الصادرة عن المواطنين والمقيمين على حد سواء ودون أي تمييز، لأن العمل الإنساني منزه تماما عن أي اعتبارات عرقية أو دينية أو إتنية، بل الهدف الأساسي هو دوما إنقاذ الأرواح وحمايتها من المخاطر".

وشدد خطار على ان "واجباتنا لا تقتصر فقط على البشر، لا بل فإننا نعمل أيضا على مساعدة المخلوقات البريئة عند تعرضها لأي خطر، وهذا ما يلقى استحسانا لدى العديد من الجمعيات المتخصصة بالدفاع عن حقوقها"، مؤكدا على "ضرورة التعاون بين كل الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل مواجهة الأخطار التي تتهددنا، لا سيما وأن الواقع أضحى صعبا جدا علينا جميعا، لا بل أصبح كارثيا، نتيجة تفاقم المشاكل البيئية وتعدد الكوارث الطبيعية في كل أنحاء ​العالم​".