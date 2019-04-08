الرئيس البلغاري يزور لبنان غدا تلبية لدعوة من الرئيس عون

يزور الرئيس البلغاري ​رومين راديف​ وقرينته ديسيسلافا راديفا لبنان غدا تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، حيث يجري محادثات تتناول العلاقات اللبنانية- البلغارية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما تتطرق المحادثات الى الاوضاع في المنطقة.

ومن المقرر ان يصل الرئيس البلغاري الى مطار ​بيروت​ الدولي في التاسعة والنصف صباح غد الثلاثاء على ان ينتقل في الحادية عشرة والنصف الى ​قصر بعبدا​ حيث سيقام له الاستقبال الرسمي الذي تليه محادثات ثنائية بين الرئيس عون وراديف، تليها محادثات موسعة يشارك فيها الجانبان اللبناني والبلغاري، يعقبها مؤتمر صحافي للرئيسين ثم مأدبة غداء يقيمها الرئيس عون على شرف الرئيس الضيف وقرينته.

ويزور الرئيس البلغاري رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ويشارك في افتتاح منتدى رجال الاعمال البلغاري اللبناني- وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت و​جبل لبنان​، كما يلتقي الجالية البلغارية في لبنان. ومن المقرر ان يزور الرئيس الضيف رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا الكبير مساء.

وفي برنامج بعد غد الاربعاء وهو اليوم الثاني للزيارة، يضع الرئيس البلغاري اكليلا من الزهر على نصب الشهداء في الساحة التي تحمل اسمهم ​وسط بيروت​ حيث يقام احتفال خاص بالمناسبة، يغادر بعده الى جبيل لزيارة اثارها التاريخية، ليعود بعد الظهر الى مطار بيروت الدولي حيث يغادر بيروت مختتما زيارته الرسمية للبنان.