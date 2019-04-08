النشرة: وصول دفعات من النازحيين السوريين الى جديدة يابوس قادمين من لبنان

افاد مراسل "النشرة" في سوريا عن "وصول دفعات من النازحين السوريين عبر مركز جديدة يابوس بريف دمشق قادمين من لبنان تمهيدا لنقلهم إلى مناطقهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب، حيث تم تجهيز المعبر بكافة الامور لتسهيل الاجراءات اللازمة لعودتهم".
يذكر أن عشرات الدفعات من السوريين النازحين في لبنان قد عادت في اوقات سابقة عبر معابر جديدة يابوس والدبوسية والزمراني إلى القرى والبلدات المحررة.
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