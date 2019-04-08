النشرة: وصول دفعات من النازحيين السوريين الى جديدة يابوس قادمين من لبنان

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "وصول دفعات من ​النازحين​ السوريين عبر مركز ​جديدة يابوس​ ب​ريف دمشق​ قادمين من ​لبنان​ تمهيدا لنقلهم إلى مناطقهم التي حررها ​الجيش السوري​ من ​الإرهاب​، حيث تم تجهيز المعبر بكافة الامور لتسهيل الاجراءات اللازمة لعودتهم".

يذكر أن عشرات الدفعات من السوريين النازحين في لبنان قد عادت في اوقات سابقة عبر معابر جديدة يابوس و​الدبوسية​ والزمراني إلى القرى والبلدات المحررة.