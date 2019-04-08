كهرباء لبنان: عزل محطة كسارة الرئيسية يوم غد من الساعة 8 حتى 12 ظهرا

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان صادر عن المكتب الاعلامي، عن "عزل محطة ​كسارة​ الرئيسية 220 ك.ف. يوم غد الواقع فيه 9/4/2019 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثانية عشرة بعد الظهر، وذلك من أجل إجراء أعمال صيانة ضرورية في هذه المحطة. وبالتالي، فإن ​التيار الكهربائي​ سينقطع خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من المحطات الرئيسية التالية: كسارة ​الجديدة​، كسارة، ​بدنايل​، عنجر و​جب جنين​".

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