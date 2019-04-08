بو صعب: اقتراح بستاني بشأن الكهرباء يشمل احالة التلزيم على دائرة المناقصات

أكد وزير الدفاع الياس بو صعب في تصريح له قبيل جلسة الحكومة المنعقدة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أن "اقتراح وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني بشأن الكهرباء يشمل احالة التلزيم على دائرة المناقصات واستغرب مساءلة وزراء تكتل لبنان القوي على انهم رافضون لها"، مشيراً إلى أن "ما نريد التأكد أن لا يكون هناك عرقلة في دائرة المناقصات لأن فيها الكثير من التقنيات وإذا طرح رئيس الحكومة سعد الحريري دائرة المناقصات ومن ثم لجنة وزارية سنسير بها".
ولفت إلى أن "خطة الكهرباء ستقرّ والهيئة الناطمة ايضا ستقر والخطة ليست مرتبطة بها ونحن لسنا رافضين للهيئة الناظمة ولا لمجلس ادارة كهرباء لبنان".
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