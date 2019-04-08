بستاني: للبنانيين حق علينا بتأمين الكهرباء بعيداً من التجاذبات السياسية

لفتت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ في تصريح لها قبيل ​جلسة الحكومة​ المنعقدة في ​بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى "اننا ندخل اليوم الى جلسة ​مجلس الوزراء​ بروح إيجابية وانفتاح، مع التمنّي بإقرار خطة ​الكهرباء​ ووضع الضوابط اللازمة لتنفيذها بكامل بنودها بأقصى شفافية وبأسرع وقت ممكن".

وأكدت أنه "لا مشكلة مع إدارة المناقصات ونحن اول من اعتمد عليها في مشاريع ​وزارة الطاقة​، وسنناقش في جلسة اليوم ​تفاصيل​ الذهاب الى هذا الخيار، فللبنانيين حق علينا بتأمين الكهرباء بعيداً من التجاذبات السياسية".