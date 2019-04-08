لفتت وزيرة الطاقة ندى بستاني في تصريح لها قبيل جلسة الحكومة المنعقدة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى "اننا ندخل اليوم الى جلسة مجلس الوزراء بروح إيجابية وانفتاح، مع التمنّي بإقرار خطة الكهرباء ووضع الضوابط اللازمة لتنفيذها بكامل بنودها بأقصى شفافية وبأسرع وقت ممكن".
وأكدت أنه "لا مشكلة مع إدارة المناقصات ونحن اول من اعتمد عليها في مشاريع وزارة الطاقة، وسنناقش في جلسة اليوم تفاصيل الذهاب الى هذا الخيار، فللبنانيين حق علينا بتأمين الكهرباء بعيداً من التجاذبات السياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: للبنانيين حق علينا بتأمين الكهرباء بعيداً من التجاذبات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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