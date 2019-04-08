الحواط: حرمان البلديات من اموالها المستحقة بلغ الخط الاحمر

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "حرمان البلديات من أموالها المستحقّة من الصندوق البلدي المستقل، بلغ الخطّ الأحمر"، مشيرا الى أن "العاملين في عدد كبير من البلديّات لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر، والمشاريع معطّلة ومجمّدة، مع كل التأثيرات السلبيّة المرافقة على الحركة الاقتصادية"، مضيفا: "انقل صرخة الوجع هذه الى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزيرة الداخلية ووزير المالية، للتدخّل وتحرير المستحقات".

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