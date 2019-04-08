كيدانيان تسلم دعوة لحضور مهرجانات الأرز الدولية من ستريدا جعجع

أوفدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ستريدا جعجع رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، المشرفة العامة على "مهرجانات الارز الدولية" رولا عريضه، رئيس مجلس إدارة شركة "فرديسو للسياحة والتنمية" طارق الشدياق والمشرف على اعمال بلدية حدشيت المهندس نبيل الدريبي لزيارة وزير السياحة افيديس كيدانيان في مكتبه في الوزارة، لتسليمه دعوة رسمية من أجل حضور "مهرجانات الارز الدولية"، في ليلتها الاولى مع الفنان العالمي أندريا بوتشللي في 29 حزيران، وفي ليلتها الثانية "Smile Lebanon" في 13 تموز 2019.
تجدر الاشارة الى أن "مهرجانات الارز الدولية" هذه السنة برعاية وزارتي السياحة والثقافة.
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